Bursa, İzmir ve Ankara'dan Sonra Konya'da da Büyük Kriz Kapıda! Uzman İsimden Acı Sözler: 'Çanağın Dibine Geldik'

Bursa, İzmir ve Ankara'da yaşanan susuzluk sorunu gündemdeki yerini korurken, bu kez Konya'daki barajlardan tedirgin eden bir haber geldi.

Meteoroloji verilerine göre Konya’nın son 60 yılda yağış alma oran yüzde 20 düştü. Kurak geçen önceki kış ve yaz aylarının ardından Konya Ovası'nda, barajların su seviyesi iyice geriledi. 30 milyon metreküp kapasiteli Altınapa Barajı'nda 20 Ekim'de su miktarı 1,5 milyon metreküple yüzde 5 seviyelerinde ölçüldü. Ayrıca 200 milyon metreküp kapasiteli Bağbaşı Barajı ise 27 milyon metreküple yüzde 13 seviyelerine düştü.

'VAHİM TABLO GERÇEKLEŞMEYE BAŞLADI'

Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Şükrü Arslan, barajlarda su seviyesini değerlendirerek, vahim tablonun artık gerçekleşmeye başladığını söyledi. Şükrü Arslan şöyle devam etti:

"Özellikle 2025 yılının başlarındaki kış aylarının kurak geçmesi, yağmur ve kar yağışını göremememiz bu etkenin ciddi anlamda derin hissetmemize sebep oldu. Barajlar, yüzey sularının toplandığı alanlardır. Baktığımız zaman yağışsız ve kurak geçen bir kışın ardından barajlarımız istediği suyu alamadı. Dağlarda, kar birikmedi. Yüksek alanlarda hiçbir şekilde verimli olarak kar birikmedi. Bunun etkisini de biz şu anda daha derinden hissediyoruz."

CİDDİ SU KRİZLERİ KAPIDA

Barajlardaki mevcut doluluk oranlarını yorumlayan Arslan, hala istenen yağışların gerçekleşmediğini, bu doluluk oranlarının da yetersiz kaldığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Altınapa Barajı şu an yaklaşık 1,5 milyon metreküp. Altınapa Barajı'nın kapasitesi 30 milyon metreküp olduğu göz önüne alınırsa yüzde 5 doluluğa tekabül ediyor. Yine bir diğer içme suyu barajımız olan Bağbaşı Barajı'nda kapasite 200 milyon metreküpken şu anda yaklaşık 27 milyon metreküp su bulunmakta. Bu da yaklaşık olarak yüzde 13 doluluğu bize işaret etmektedir ki aslında bu mevsimde, bu dönemde, bu rakamlar hiç istemeyeceğimiz seviyedeler diyebiliriz.

Şu anda ekim ayının ortasını geçtik. Sonlarına doğru geliyoruz ama mevsim şartlarını görüyorsunuz. Hala istenilen yağışları alamıyoruz. Baktığımız zaman bu şekilde kuraklık ne yazık ki, bizi daha derinden hissetmeye ve daha ciddi su krizlerine sebep olacaktır."

'ÇANAĞIN DİBİNE GELDİK'

Konya’nın yıllık 2 milyar metreküp suya ihtiyacı olduğunu belirten Arslan, "Artık ne yazık ki çanağın dibine geldik" diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Su noktasında Konya gerçekten fakir şehir ve bu gitgide daha çok derinleşiyor. Bizim evlerimizde, iş yerlerimizde, sanayilerimizde, hatta tarımsal faaliyetlerimizde bir damla suyun bile kıymetini bilerek buna göre tüketmemiz gerekiyor. Aşırılıktan, israftan kaçınmamız gerekiyor. Herkes dikkate alsın. Konya bizim, şehir bizim. Bizler yaşayacağız. İleride su sorunu yaşamamak için tasarrufa muhakkak dikkat edelim."

