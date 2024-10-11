Hayvan Hakları Savunucuları AKP İl Binası Önüne Yürüdü! Tansiyon Yükseldi, Gözaltılar Var

AKP tarafından hazırlanan katliam yasasının kanunlaşmasının ardından, Türkiye'nin bir çok noktasında hayvanların vahşi yöntemler ile katledilmesine neden oluyor. Son olarak bugün Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hayvan severler tarafından ortaya çıkarılan bir skandal infial yarattı. Gebze'de çoğunluğu köpek olan, aralarında kedi ve bir karganın yer aldığı yaklaşık 50 hayvan ölü olarak çöpün yanında bulundu. Çöp konteynerine atılan hayvanlar, ülkede büyük tepki toplarken hayvanların katledilmesi Ankara'da protesto edilmek istendi.

PROTESTOYA GÖZALTI

AKP İl Başkanlığı'na giderek basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Protesto esnasında bazı vatandaşlar polis tarafından gözaltına alındı.

Türkiye İşçi Partisi Ankara Örgütü gözaltılara ilişkin açıklama yaptı. TİP-Ankara, gözaltına alınanlar arasında Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Tuğba Gürsoy’un da olduğunu açıkladı.

TİP Ankara Örgütü, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Gebze Belediyesi’nin gerçekleştirdiği hayvan katliamına karşı AKP Ankara İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapmak isteyen yaşam hakkı savunucuları gözaltına alındı. Aralarında yoldaşlarımızın da bulunduğu gözaltılar derhal serbest bırakılsın"

Türkiye'nin dört bir yanında protesto etmek isteyen vatandaşlar engeller ile karşılaşıyor. İzmir'de de Gebze de olan katliam için İzmir yaşam hakları savunucusu derneği AKP binasına doğru yürümek isterken kolluk kuvvetlerin müdehalesiyle karşılaştı. Polis ekipleri yürüyüş yapmak isteyen gruba sadece basın açıklaması izni olduğu gerekçesiyle müdahale ettiğini açıkladı. Müdahalenin ardından dağılmakta ısrar eden İYH grubun Kıbrıs şehitleri caddesi boyunca yürüyüş gerçekleştirdi.

Ayrıca Hayvan hakları savunucuları Gebze’de nöbet başlattı.

Kaynak: Gerçek Gündem