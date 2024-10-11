RTÜK, Açık Radyo’nun Yayın Lisansını İptal Etti

Türkiye’nin bağımsız medya platformlarından biri olan Açık Radyo’nun yayını, RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) tarafından resmi olarak iptal edildi. Bu iptal kararı, 27 Eylül 2024 tarihinde Ankara 21. İdare Mahkemesi’nin "yürütmenin durdurulması" talebinin reddedilmesine dayandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Türkiye’de ve belki de dünyada en geniş çapta ses ve ifade biçimlerine muazzam bir alan açmış radyomuz tamamiyle bürokratik ve teknik bir gerekçeyle ifade özgürlüğünden mahrum bırakılıyor" ifadelerine yer verildi. Açık Radyo, karara karşı hukuki süreç başlattığını belirterek, bu sürecin geçici olmasını umut ettiklerini ifade etti.

RTÜK’ün, daha önce 3 Temmuz 2024 tarihli toplantısında aldığı lisans iptali kararı, mahkemenin yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararı nedeniyle o dönemde tebliğ edilmemişti. Ancak, mahkemenin son kararı üzerine bugün (11 Ekim 2024) lisans iptali kararı tebliğ edildi ve Açık Radyo’nun karasal yayınına son verileceği bildirildi.

Açık Radyo, milyonlarca dinleyici kitlesine hitap eden, çevre ve iklim mücadelesinden toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar pek çok sivil sesin duyulduğu bağımsız bir mecra olarak biliniyor. Radyo, 30 yıllık yayın hayatını tamamlamaya bir ay kala böyle bir kararın alınmasını, basın ve yayın özgürlüğü açısından ciddi bir kayıp olarak değerlendirdi. Radyo yönetimi, dinleyicileri, meslek örgütlerini ve uluslararası kamuoyunu bu karara karşı ses çıkarmaya davet etti.