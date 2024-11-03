HAYTAP ile Protokol İmzalandı: Mardin'de 'Çalışan Eşekler' Emekliye Ayrılıyor

Mardin’in Artuklu ilçesinde çöp toplamak için kullanılan eşeklerin içler acısı durumu hayvan hakları savunucuları harekete geçirdi. HAYTAP ile Artuklu Belediyesi arasında, çöp toplamak için kullanılan eşeklerin rehabilite edilerek görevlerinden emekli olmaları hakkında protokol imzalandı.

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HAYTAP ile Protokol İmzalandı: Mardin'de 'Çalışan Eşekler' Emekliye Ayrılıyor

Mardin'in Artuklu ilçesinde çöplerin toplanmasında kullanılan eşeklerin kurulacak hayvan çiftliğinde rehabilite edilmesi için bir protokol imzalandı. Artık emekliye ayrılacak olan eşekler, normalde Artuklu ilçesinin dar ve merdivensiz sokaklarında çöplerin toplanmasında kullanıyordu.

HAYTAP ile Protokol İmzalandı: Mardin'de 'Çalışan Eşekler' Emekliye Ayrılıyor - Resim : 1

Artuklu Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında imzalanan protokol için düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, 'belediyenin çöp işlerinde çalıştırılan yük eşeklerinin geri çekilmesini ve bunun yerine alternatif olabilecek yolların araştırıldığını' bildirdi.

HAYTAP ile Protokol İmzalandı: Mardin'de 'Çalışan Eşekler' Emekliye Ayrılıyor - Resim : 2

Geçmişte yaklaşık 80 hayvanın çöp toplama işinde kullanıldığını zamanla bu sayının 20'ye düşürüldüğünü aktaran Amak, belediye işçilerinin küçük araçlarla girebildikleri alanları temizleyebildiklerini ifade etti. Bursa'da bulunan 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'nin benzerini Mardin'de yapmayı planlayan yetkililer, projenin hayata geçmesiyle eşekleri emekliye ayırabileceklerini belirtti.

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