Emekli Bankacıdan Kasa Vurgunu! Milyonlarca Lira Değerinde Altın Çaldı

Belçika'da yaşayan R.Ö. avukatıyla 11 Ekim'de İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki bir kamu bankasının kiralık kasasında tuttuğu 20 milyon lira değerindeki altın ve ziynetlerin çalındığını beyan etti. İlgili kamu bankasında kiralık kasası bulunan S.F.K., isimli şahısta 24 Ekim'de emniyete gelerek aynı şekilde 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynetlerin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Şikayetler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, R.Ö. ile S.F.K'nin beyanları üzerine ilgili bankadaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

EMEKLİ BANKACININ KASAYI SOYDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan inceleme sonucunda KOM ekipleri, S.F.K'nin 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynetinin haziran ayında emekli olan, bankanın kiralık kasalarından sorumlu M.A.K'nın (46) soyduğunu belirledi. Ardından nitelikli hırsızlık suçlamasıyla yaptığını belirledi. şüpheli M.A.K., ile banka görevlileri Ş.B. (49) ve V.E.D., (29) gözaltına alındı. M.A.K, emniyetteki ifadesinde, bankada kendine ait kiralık kasasının bulunduğunu, 24 Ağustos'ta kilidi arızalı olduğu gerekçesiyle bir çilingir çağırarak açtırdığını ve müşteri S.F.K'nin kiralık kasasındaki altın ile ziynetleri çalmadığını söyledi. Olayla ilgili ekipler çilingirci olarak ilçede çalışan şahsın ise ifadesine başvurdu.

Olay sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan M.A.K. "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı, Ş.B. ile V.E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA