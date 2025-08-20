Hayatını Kaybeden Oğuzhan Dalgakıran'ın Eşinden Yürek Burkan Paylaşım: 'Şansın Yanına Geldi Aşkım'

Ankara'da 12’nci kattan düşerek hayatını kaybeden yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, memleketi Mersin’de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Eşi Aleyna Dalgakıran'dan ilk paylaşım geldi. "Şansın yanına geldi aşkım. Yanındayım, birlikte izleyeceğiz bugün maçı seninle." diye yazan Dalgakıran, takipçilerini duygulandırdı.

Esma Karayel Esma Karayel
Ankara’da 12’nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 26 yaşındaki 'Jrokez' adıyla tanınan yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, son yolculuğuna uğurlandı. Genç yayıncı, memleketi Mersin’de düzenlenen cenaze töreniyle dualar eşliğinde toprağa verildi.

Hayatını Kaybeden Oğuzhan Dalgakıran'ın Eşinden Yürek Burkan Paylaşım: 'Şansın Yanına Geldi Aşkım' - Resim : 1

19 Ağustos’ta Muğdat Camii’nde gerçekleştirilen cenaze töreninde Dalgakıran’ın tabutu, tutkusu olan Fenerbahçe bayrağıyla sarıldı. Sevenleri, gözyaşları arasında genç yayıncıyı omuzlarında taşıyarak uğurladı.

EŞİNDEN KAHREDEN PAYLAŞIM

Oğuzhan Dalgakıran’ın eşi Aleyna Dalgakıran, büyük acının ardından sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yaptı. Eşinin mezarını ziyaret eden Aleyna Dalgakıran, yayımladığı kareye “Şansın yanına geldi aşkım. Yanındayım, birlikte izleyeceğiz bugün maçı seninle. Şans meleğin burada, meleğim benim” notunu düştü.

Genç yaşta yaşamını yitiren Oğuzhan Dalgakıran'ın eşinin paylaşımı yürek yaktı. İşte o paylaşım:

Hayatını Kaybeden Oğuzhan Dalgakıran'ın Eşinden Yürek Burkan Paylaşım: 'Şansın Yanına Geldi Aşkım' - Resim : 2

ÇOK OKUNANLAR
