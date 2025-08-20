‘Barış Masası’ Trafiğinde Barışa Bir Yeşil Işık Daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. İki lider görüşmede Ukrayna ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'in aktardığına göre Putin, Anchorage'da Trump ile yaptığı görüşmeye dair değerlendirmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı, Ukraynalı temsilcilerle İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerin düzenlenmesinde Türkiye'nin sağladığı yardıma vurgu yaptı. Liderler ayrıca, ülkeleri arasındaki ticaret ve yatırım bağlarının geliştirilmesini de ele aldılar.

