Hava tahmin uzmanı uyardı: 'Dikkatli olmakta fayda var!'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin neredeyse tamamını etkileyen soğuk ve yağışlı sistemin kuzeydoğuya doğru ilerlediğini belirterek, sistemin salı gününden itibaren yurdu terk edeceğini söyledi. "Ancak salı günü sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'den başlayarak yeni bir ılık ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğiz" diyen Çelik, bu sistemin salı günü için Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yağışlara sebep olacağını aktardı.

ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Çelik, çarşamba ve perşembe günleri Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısı, batı ve Orta Karadeniz'de yağışlara sebep olacağını, sistemin batı bölgelerde de zaman zaman kuvvetli olacağını kaydetti. Salı günü Çanakkale ile Muğla arası ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yağışlar beklediklerini bildiren Çelik, "Çarşamba günü için ise Marmara, Ege, Antalya çevreleriyle, Batı Karadeniz kesimlerinde yine kuvvetli yağışlar bırakacak. Rüzgarlar şu anda batı bölgelerimiz artık kesildi diyebiliriz ancak bu sistemle birlikte salı günü akşam saatlerinden itibaren önce Marmara ve Ege genelinde güneybatı yönlerden seksen kilometreye varan hızlarda rüzgar bekliyoruz" diye konuştu.

"SICAKLIKLAR BATIDAN BAŞLAYARAK HIZLA ARTACAK"

Çarşamba günü için Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de 80 kilometreye varan hızlarda güneybatı yönlerden fırtına beklediklerini anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Bu fırtınanın şiddetine bakarsak geçtiğimiz günlerde hafta sonunda etkileyen sistem yer yer saatte yüz kilometrenin üzerine çıkmıştı. Şu anda onun kadar değil ancak ona yakın. 80 kilometre saatlik rüzgar beklentimiz var. Ayrıca bu sistemle birlikte sıcaklıklar batıdan başlayarak hızla artacak. Çarşamba günü için batı ve iç bölgelerde sıcaklar mevsim normallerine yaklaşacak. Çarşamba ve perşembe günleri ise artık yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine çıkmış olacak. Hatta çarşamba günü batı ve iç bölgelerde mevsim normallerinin birkaç derece kadar üzerine çıkmasını bekliyoruz."

"18-20 DERECELERİ GÖRECEĞİZ"

Hava tahmin uzmanı Çelik, sistemin Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere yağış bırakmayacağını sözlerine ekleyerek, "Biraz bulutlanma belki görülebilir ama önümüzdeki bir haftalık süreçte deprem bölgesinde bir yağış beklentimiz yok. Sıcaklıklar artık yükseldi. Deprem bölgesinde çoğunlukla 18-20 dereceleri göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR"

Hatay'ın İskenderun ilçesi ile Batı Karadeniz'de deniz taşması olayı beklemediklerini vurgulayan Çelik, "Ancak Güney Ege ve çarşamba günü için de Antalya çevrelerinde böyle bir risk var. Çünkü yine Güneybatı yönlerden lodos fırtınası bekliyoruz. 80 kilometreye varan hızlarda oluşacak olan rüzgar yine bir miktar deniz suyunu kıyıya taşıyabilir. Bununla ilgili özellikle Güney Ege ve Batı Karadeniz, Batı Akdeniz kıyılarında dikkatli olmakta fayda var" açıklamasını yaptı.

"14-15 DERECELİK SICAKLIK TAHMİNİMİZ VAR"

Çelik, İstanbul'da üç gün boyunca yağış beklediklerini, özellikle çarşamba günü gerçekleşebilecek yağışların ise kuvvetli olabileceğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"İstanbul'da sıcaklıklar salı gününden itibaren hızla artıyor. Salı günü için 16 dereceye yükselecek olan sıcaklık hafta sonuna kadar 15-16 dereceler civarında seyredecek. Ankara'da da sıcaklar şu anda mevsim normallerinin altında. 4-5 derecelik en yüksek sıcaklık var. Salı günü için 6 derece bekliyoruz. Çarşamba günü için 12, perşembe gününden sonrası 3-4 gün boyunca 14-15 derecelik sıcaklık tahminimiz var."

"YAĞIŞLI VE RÜZGARLI GEÇECEK DİYEBİLİRİZ"

Tatil bölgeleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çelik, özellikle batı ve güney bölgelerde Batı Akdeniz dahil olmak üzere bu sistemde kuvvetli yağışlar görüleceğine dikkati çekerek, "Onun için batı ve güney kıyılarımızda önümüzdeki 3-4 gün boyunca yer yer kuvvetli olmak üzere yağış bekliyoruz. Kuvvetli lodosun da lodos fırtınasının etkilemesiyle birlikte güney kıyılarımızda meteorolojik durum biraz daha yağışlı ve rüzgarlı geçecek diyebiliriz" dedi.