Yerlikaya, Emniyet müdürleriyle 'suç örgütleri' toplantısı yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, üst düzey emniyet müdürleriyle 'suç örgütlerine yönelik operasyonlar'a ilişkin yaptığı toplantının görüntülerini paylaştı.

Yerlikaya, Emniyet müdürleriyle 'suç örgütleri' toplantısı yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlerince organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ve devam eden operasyonların değerlendirildiği bir toplantının düzenlendiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından toplantıdan görüntüler paylaşarak, "Bakan Yardımcımız, Emniyet Genel Müdürümüz ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımıza bağlı birim müdürlerimizle, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ve devam eden operasyonları değerlendirdik" dedi.

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