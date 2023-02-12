Hataylı depremzede: 'Ben devletin bir gazisiyim, hiçbir yardım göremedim'

Hatay'da bir depremzede iktidara tepki göstererek “Ben engelliyim, gaziyim, bu halimle ne yapabilirim? 50 tane yere başvuru yaptım geçersiz oldu” dedi.

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Kahramanmaraş’taki depremler,  Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay’da da hissedilmiş; depremler Kahramanmaraş ve Hatay’da büyük yıkım yarattı.

"50 TANE YERE BAŞVURU YAPTIM GEÇERSİZ OLDU"

Hatay Mustafa Kemal Mahallesi Sarıgül Siteleri sakinlerinden depremzede bir yurttaş, Gazete Manifesto’ya konuştu. Yurttaş, “Ben engelliyim, gaziyim, bu halimle ne yapabilirim? 50 tane yere başvuru yaptım geçersiz oldu” diyerek şunları kaydetti:

“Benim apartmanım yıkıldı, en üstte oturuyorum ve engelli bir kişiyim. 5 ailem var ve sokaktayım, herhangi bir çadır, konteyner yardımı yok, sadece su yardımı yapıyorlar. Ben bu haldeyim, beni bu şekilde görüyorsa devlet bana destek çıksın. Ben devletin bir gazisiyim. Hiçbir yardım göremedim, AFAD bana bir çadır versin, kafamı sokayım içine başka bir şeyini istemiyorum. Konteyner de istemiyorum bana AFAD bir tane çadır versin, evimi görüyorsunuz. Ben engelliyim, gaziyim, bu halimle ne yapabilirim? 50 tane yere başvuru yaptım geçersiz oldu.”

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