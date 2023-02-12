Hatay'daki depremzede Erdoğan'a seslendi: Sen, efendi, neredesin?

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde bir yanda kayıplar artmaya devam ederken bir yandan da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ancak birçok enkaza hala arama-kurtarma ekiplerinin gitmediği görülüyor.

Enkazların başındaki depremzedeler, yakınları için beklerken, geç başlayan çalışmalar nedeniyle öfkeliler.

Hatay'da bir depremzede yakınlarının enkaz altında olduğunu ifade ederek hükümete seslendi. Depremzede "Kamera karşısına geçenler, Türkiye uçuyor diyenler, Berat efendi sülalesi neredesiniz. Burada biz bizeyiz. Siz yoksunuz. Sömürmekten başka hiçbir şey yapmadınız. 5 bin tane korumayla gezmeyi biliyorsun. Sen Erdoğan efendi, 5 bin tane korumayla gezmeyi biliyorsun. Neredesin?" diyerek tepki gösterdi.