Hatay'da Yangın Paniği! İş Makinesi Alevlere Teslim Oldu

Hatay'da iş makinesi alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Hatay'da Yangın Paniği! İş Makinesi Alevlere Teslim Oldu

Hatay’ın Antakya İlçesi Demirköprü Mahallesi’nde bulunan yol şantiyesinde çalışan iş makinesinde yangın meydana geldi.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında; can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, iş makinesinde hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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