Polis, Yorulan Kaplumbağa Yardım Etti

Erzurum'da görevli olan polisler, yorgun ve bitkin halde bulunan kaplumbağaya yardım etti. Polisler, kaplumbağayı güvenli bölgeye alıp su verdi.

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Polis, Yorulan Kaplumbağa Yardım Etti

Erzurum'un Hınıs ilçesinde yorgun ve bitkin halde bulunan kaplumbağaya polis ekipleri yardım etti. Hınıs İlçe Emniyet Müdürlü ekipleri, Hınıs-Varto kara yolunda bir kaplumbağanın yolun karşısına geçmeye çalıştığını fark etti. Ekipler, sıcaktan bunaldığı anlaşılan kaplumbağayı güvenli bölgeye alıp su vererek serinlemesini sağladı.

Polis eliyle şişeden su içirdiği kaplumbağayı daha sonra doğal ortamına geri bıraktı. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sadece vatanı değil, can dostlarımızı da koruyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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