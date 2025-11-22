Oto Galeride Korkunç Yangın! 2 Ölü, 14 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Belen ilçesi Fatih Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. Binanın giriş katında yer alan oto galeride henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan duman, apartmanın merdiven boşluğunu doldurarak içeride büyük paniğe yol açtı.

İTFAİYE SEPETLİ ARAÇLARLA KURTARDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, apartmanda mahsur kalan vatandaşları sepetli araçlarla güvenli alana taşıdı. Dumandan etkilenen kişiler olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 14 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

İlk belirlemelere göre yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 14 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cansız bedenlerin morga kaldırılacağı belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çok yönlü inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA