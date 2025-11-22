Türkiye’nin Yeni Kabusu: Tas Kafa Çeteleri! Murat Övüç'ün Adı da Dosyada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emniyet birimlerinin mercek altına aldığı yeni nesil çeteler, sosyal medyada sergiledikleri lüks yaşam, güç gösterileri ve silahlı videolarla çocukları ağına çekiyor. “Tas kafa” tıraşlarıyla dikkat çeken bu grupların hedefi, cezai yaptırımı düşük olduğu için 18 yaş altı gençler. Son hazırlanan iddianamede fenomen Murat Övüç’ün isminin de yer alması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA FENOMEN GİBİ GÖRÜNEN KARANLIK YAPI

Türkiye'de son yılların en dikkat çekici suç yapılanmalarından biri haline gelen yeni nesil çeteler, kendilerini adeta sosyal medya fenomeni gibi sunuyor. Lüks araçlar, paralar, silahlar ve güç gösterilerinin paylaşıldığı videolar, ekonomik sıkıntı yaşayan gençlerin ilgisini çekiyor.

YOKSUL AİLELERİN ÇOCUKLARI HEDEFTE

Bu çetelerin birincil hedef kitlesi, maddi zorluk içerisindeki ailelerin çocukları. Kolay yoldan para kazanma vaadiyle kandırılan gençler, tehlikeli bir sürecin içine çekiliyor.

'RİSKİ AZ, GETİRİSİ YÜKSEK' ELEMAN ARAYIŞI

Örgütlerin 15–18 yaş arasındaki gençleri özellikle tercih ettiği belirtiliyor. Sebebi ise cezai yaptırımların düşük olması. Bu yaş grubu, motosikletli uyuşturucu kuryeliğinden gözcülüğe, dükkân kurşunlamadan adam yaralamaya kadar birçok suçta kullanılıyor.

TİKTOK, INSTAGRAM VE TELEGRAM ÜZERİNDEN DEVŞİRİYORLAR

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre gençlere en çok TikTok, Instagram ve Telegram üzerinden ulaşılıyor. Bunlardan en büyük örneği, geçtiğimiz günlerde çökertilen “Taşlar” örgütü oldu.

ÇATIŞMALARI CANLI YAYINLIYORLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 111 sayfalık iddianamede çetenin, rakip gruplarla girdikleri çatışmaları sosyal medyada canlı yayın halinde paylaştıkları yer aldı.

Örgüt liderinin, Daltonlar çetesinin lideri Can Dalton’u TikTok üzerinden tehdit ettiği de dosyada yer buldu.

MURAT ÖVÜÇ İDDİANAMEDE 'MAĞDUR' OLARAK GEÇTİ

Hazırlanan iddianamede fenomen Murat Övüç’ün mağdur sıfatıyla yer aldığı görüldü. Övüç'ün verdiği ifadede, örgüt üyelerinin kendisini öldürmek istediğini ve iş yerlerinin yağmalandığını anlattığı belirtildi.

11 ÜLKEYİ KAPSAYAN ŞOV: SİLAHLARLA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

İddianamedeki detaylara göre çete liderinin doğum günü Türkiye, Rusya ve Afganistan’ın da aralarında bulunduğu 11 ülkede uzun namlulu silahlarla havaya ateş açılarak kutlandı. Bu anlar ayrıca sosyal medyada paylaşıldı.

İNTERNETTEN 'TETİKÇİ PAZARLIĞI'

“Casperlar” isimli başka bir suç örgütünün ise internet üzerinden tetikçi pazarlığı yaptığı tespit edildi.

Ankara’da kız kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır’ın faillerinin cezaevinden yaptığı “Belki kral olamadık ama kralını da tanımadık” paylaşımı da dikkat çekti.

SAÇ MODELLERİ ELE VERİYOR

Çetelerin imaj belirlemek için “tas kafa” tıraşı, keskin sakal modelleri ve markalı spor giyimleri tercih ettiği ifade ediliyor. Bu görünüm, örgüt üyelerini ayırt etmede önemli bir işaret olarak öne çıkıyor.

EL SALVADOR’DA YASAKLANDI

Türkiye’de tartışma yaratan bu tıraş modeli, Orta Amerika ülkesi El Salvador’da geçen ağustos ayında yasaklanmıştı. Ülkede “gangster kültürü” ile özdeşleştiği için bu saç modeline izin verilmiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi