Bahis Soruşturması Derinleşiyor! Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan'a Kırmızı Bülten!

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Fedlan Kılıçaslan ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı; ikilinin tüm mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada iki önemli gelişmeyi açıkladı. Meritking ve bu şirkete bağlı diğer bahis sitelerine sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu. Açıklamaya göre, yurt dışında firari olan MeritKing isimli yasa dışı bahis sitesinin sahibi Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Kılıçaslan’ın 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla arandığı, taşınır-taşınmaz tüm malvarlıkları, şirket ortaklık payları, banka hesapları ve kripto varlıklarına resen el konulduğu belirtildi. El koyma kararı Sulh Ceza Hakimliği tarafından onayladı.

BATUHAN KARADENİZ HAKKINDA BENZER KARAR

Soruşturmanın ikinci ayağında, eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in de şüpheli olduğu bildirildi. Karadeniz’in yurtdışında bulunduğu, sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis sitelerini teşvik eden içerikler paylaştığı ve 'batuwin.com' gibi sitelerin reklamını yaptığı tespit edildi. Karadeniz hakkında da aynı suçlamalarla kırmızı bülten çıkarılırken, tüm malvarlıklarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el konuldu.

