Hatay'da Motosiklet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir motosiklet devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Hatay'da Motosiklet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Seyit Ali Doğru'nun kullandığı 31 ASR 856 plakalı motosiklet, Çevlik-Arsuz kara yolunun Kapısuyu mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosikletteki Deniz Doğru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Seyit Ali Doğru'yu Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doğru'nun cenazesi, Yenimahalle Asri Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA

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