Mersin'de Zirai Alanda Korkutan Yangın
Mersin'in Gülnar ilçesinde zirai alanda yangın çıktı. Yangın ormana sıçramadan söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Beydili Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 4 arazöz ile 3 su ikmal aracı sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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