Mersin'de Zirai Alanda Korkutan Yangın

Mersin'in Gülnar ilçesinde zirai alanda yangın çıktı. Yangın ormana sıçramadan söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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Mersin'de Zirai Alanda Korkutan Yangın

Beydili Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 4 arazöz ile 3 su ikmal aracı sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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