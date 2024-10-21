Sis Dağı Beyaza Büründü, 5 Kişi Mahsur Kaldı

Soğuk hava dalgası yurdun genelinde etkisini gösteriyor. Karadeniz'e ise kara kış geldi.. Sis Dağı Yaylası'nda kar yağışının ardından mahsur kalan 5 kişi saatler sonra kurtarıldı.

Sis Dağı Beyaza Büründü, 5 Kişi Mahsur Kaldı

Trabzon ve Giresun sınırında yer alan yaklaşık 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Bölgede 2 araç içerisinde bulunan 5 kişi mahsur kaldı.

Vatandaşların jandarmadan yardım istemesi üzerine bölgeye Giresun İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarılarak, güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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