Sis Dağı Beyaza Büründü, 5 Kişi Mahsur Kaldı
Soğuk hava dalgası yurdun genelinde etkisini gösteriyor. Karadeniz'e ise kara kış geldi.. Sis Dağı Yaylası'nda kar yağışının ardından mahsur kalan 5 kişi saatler sonra kurtarıldı.
Trabzon ve Giresun sınırında yer alan yaklaşık 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Bölgede 2 araç içerisinde bulunan 5 kişi mahsur kaldı.
Vatandaşların jandarmadan yardım istemesi üzerine bölgeye Giresun İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarılarak, güvenli bölgeye ulaştırıldı.
Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA