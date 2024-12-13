Akın Akın Göç Alıyor! Herkes Türkiye'den Oraya Yerleşiyor

Son zamanlarda Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya göç edenlerin sayısında önemli bir artış gözlemleniyor. Yüzde 10 gibi düşük bir vergi oranı, İstanbul'un neredeyse yarısı kadar olan ve üstelik eşyalı kiralık konut seçenekleri, Türk vatandaşlarını bu Balkan ülkesine çekiyor. Ayrıca, Avrupa Birliği üyeliği sürecinde olan Kuzey Makedonya, siyasi ve ekonomik istikrarıyla da dikkat çekiyor. Güvenli bir ülke olarak kabul edilmesi ve enflasyonun olmaması, göç edenler için önemli avantajlar sağlıyor.