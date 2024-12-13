Akın Akın Göç Alıyor! Herkes Türkiye'den Oraya Yerleşiyor
Son dönemde Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya ya göç edenlerin sayısında artış yaşanıyor
Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya göç dalgası yükseliyor! Düşük vergiler, uygun kira fiyatları ve AB üyeliği hedefiyle ülke, Türk vatandaşları için cazip hale geliyor. Güvenli ve enflasyonsuz yaşam vadeden Kuzey Makedonya, yeni bir yaşam arayışında olanlar için alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Son zamanlarda Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya göç edenlerin sayısında önemli bir artış gözlemleniyor. Yüzde 10 gibi düşük bir vergi oranı, İstanbul'un neredeyse yarısı kadar olan ve üstelik eşyalı kiralık konut seçenekleri, Türk vatandaşlarını bu Balkan ülkesine çekiyor. Ayrıca, Avrupa Birliği üyeliği sürecinde olan Kuzey Makedonya, siyasi ve ekonomik istikrarıyla da dikkat çekiyor. Güvenli bir ülke olarak kabul edilmesi ve enflasyonun olmaması, göç edenler için önemli avantajlar sağlıyor.
Kuzey Makedonya, Balkanlar'da yer alan bir ülkedir. Başkenti Üsküp'tür ve resmi dilleri Makedonca ile Arnavutçadır. 1991 yılında Yugoslavya'dan bağımsızlığını kazanmıştır. Doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve Ohrid Gölü gibi turistik yerleri ile tanınır.