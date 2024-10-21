Giresun'da Kara Kış: 7 Kişi Mahsur Kaldı

Giresun'da kar hayatı felç etti. Alucra ilçesi yayla yolunda karda mahsur kalan 7 kişi ekiplerce kurtarıldı.

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Giresun'da Kara Kış: 7 Kişi Mahsur Kaldı

İlçeye bağlı Kurtbeli Yaylası'na giden 2 araç, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Her iki araçta bulunan 7 kişi, kendi imkanları ile kurtulamayınca AFAD ve jandarmadan yardım istedi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları çalışma sonucu araçtaki kişileri kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.

Vatandaşların herhangi bir sağlık problemlerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, Çanakçı ve Görele ilçelerini birbirine bağlayan yolda yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

Giresun İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu taş ve toprak parçaları kaldırılıp, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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