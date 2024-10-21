Türkiye Ayaktayken Günler Sonra Konuştu... Fahrettin Koca Yazdığı Manidar Tweeti 2 Dakika Sonra Sildi!

FETÖ lideri Fethullah Gülen, 1999’dan bu yana kaçak olarak yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’nde öldü. Gülen’in ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan St. Luke's Hastanesi’nin Monroe kampüsünde öldüğü öğrenildi.

Gülen'in ölümünün ardından, yenidoğan skandalında günlerdir sessizliğini koruyan eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"15 Temmuz gecesinden daha büyük bir hesap günü var."

PAYLAŞIMI SİLDİ

Yaptığı paylaşımı silen Fahrettin Koca, daha sonra "Bu ülkenin insanı onun bozgunculuğuna, vatana ihanetine, teröristliğine şahittir. 15 Temmuz gecesinden daha büyük bir hesap günü var" ifadelerini kullandı.