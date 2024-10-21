Balıkesir'de Semt Pazarlarına Ring Seferleri Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, semt pazarlarına ücretsiz ring seferleri düzenlemeye başladı.

Son Güncelleme:
Balıkesir'de Semt Pazarlarına Ring Seferleri Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Mahallesi-Kızpınar Mahallesi şehir içi ring servisi ile TOKİ 1. Etap-2. Etap şehir içi ring servisini başlattı. Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. (BTT) tarafından hizmete sunulan ücretsiz servisler sayeslerle başta yaşlı vatandaşlar olmak üzere mahalle sakinleri, semt pazarının kurulduğu günlerde bu servislerden yararlanabiliyor.

Balıkesir'de Semt Pazarlarına Ring Seferleri Başladı - Resim : 1

Adnan Menderes Mahallesi-Kızpınar Mahallesi şehir içi ring hattı, Pazar günleri saat 09.00’dan 17.00 saatleri arasında saat başı hizmet verecek. TOKİ 1. Etap-2. Etap Mahallesi’nde ring servisleri sabah saat 10.00’dan akşam 18.00’e kadar her saat başı hareket edecek şekilde düzenlendi.

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
5 Bin Yıllık Mezardan Tarih Fışkırdı: Yeşim Taşı Ejderha Ağızları Açık Bıraktı 5 Bin Yıllık Mezardan Tarih Fışkırdı: Yeşim Taşı Ejderha Ağızları Açık Bıraktı
Sis Dağı Beyaza Büründü, 5 Kişi Mahsur Kaldı Sis Dağı Beyaza Büründü, 5 Kişi Mahsur Kaldı
Ekşi Mandalinaları Tatlandırmanın Pratik Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş Ekşi Mandalinaları Tatlandırmanın Pratik Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş
Fahrettin Koca'dan Fethullah Gülen Paylaşımı: 'Büyük Bir Hesap Günü Var' Fahrettin Koca'dan Fethullah Gülen Paylaşımı!