Balıkesir'de Semt Pazarlarına Ring Seferleri Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Mahallesi-Kızpınar Mahallesi şehir içi ring servisi ile TOKİ 1. Etap-2. Etap şehir içi ring servisini başlattı. Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. (BTT) tarafından hizmete sunulan ücretsiz servisler sayeslerle başta yaşlı vatandaşlar olmak üzere mahalle sakinleri, semt pazarının kurulduğu günlerde bu servislerden yararlanabiliyor.

Adnan Menderes Mahallesi-Kızpınar Mahallesi şehir içi ring hattı, Pazar günleri saat 09.00’dan 17.00 saatleri arasında saat başı hizmet verecek. TOKİ 1. Etap-2. Etap Mahallesi’nde ring servisleri sabah saat 10.00’dan akşam 18.00’e kadar her saat başı hareket edecek şekilde düzenlendi.

Kaynak: ANKA