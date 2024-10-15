Hatay’da Kilolarca Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Kırıkhan’da 4 farklı adreste yapılan aramalarda toplam 206,400 gram kıyılmış tütün, 218 paket boş makaron, 421 paket doldurulmuş makaron ve 8 paket nargile tütünü ele geçirildi.

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Hatay’da Kilolarca Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında 11 Ekim tarihinde Kırıkhan’da bulunan 4 farklı adreste yapılan arama sonucunda; 206,400 gram kıyılmış tütün, 218 paket boş makaron, 421 paket doldurulmuş makaron ve 8 paket nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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