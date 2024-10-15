Didim'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Yakalandı
Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı. Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, yapılan aramalarda 13,51 gram esrar ele geçirirken, şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve ticareti yapmak suçlarından adli işlem başlatıldı.
Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından uyuşturucu satışı, kullanımı ve üretimine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 13,51 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti suçlarından adli işlem yapıldı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.
Kaynak: İHA