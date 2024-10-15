Serdivan'da Yollar Yenileniyor

Serdivan Belediyesi, ilçedeki asfalt çalışmalarıyla yolları yenilemeye devam ediyor.

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Serdivan'da Yollar Yenileniyor

Serdivan Belediyesi, ilçenin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Serdivan Belediyesi ekipleri, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşaması amacıyla başlattığı asfaltlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Hamitabat Mahallesi okul önü bölgesindeki 200 metrelik yol 260 ton sıcak asfalt ile kaplandı. Serdivan Belediyesi yetkilileri yaptığı açıklamada, vatandaşların gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür etti.

Açıklamada; çalışmaların tüm ilçeyi kapsayacak şekilde devam edeceği ve Serdivan'ın daha modern ve yaşanabilir bir ilçe haline gelmesi için çalışmaların eksiksiz süreceği bilgisi verildi.

Kaynak: İHA

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