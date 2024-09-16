Hatay'da İş Yerleri Cayır Cayır Yandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde işyerlerinde çıkan yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle işyeri kullanılamaz hale geldi.
Hatay'da alevlere teslim olan iş yeri kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Erzin İlçesi Şükrü Paşa Mahallesi’nde bulunan iş yerinde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol alınan yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin hızlı müdahalesi alevlerin çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramasının önüne geçti.
Kaynak: İHA
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