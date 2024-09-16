Hatay'da İş Yerleri Cayır Cayır Yandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde işyerlerinde çıkan yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle işyeri kullanılamaz hale geldi.

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Hatay'da İş Yerleri Cayır Cayır Yandı

Hatay'da alevlere teslim olan iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Erzin İlçesi Şükrü Paşa Mahallesi’nde bulunan iş yerinde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol alınan yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin hızlı müdahalesi alevlerin çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramasının önüne geçti.

Kaynak: İHA

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