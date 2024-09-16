Belediyeler Dostluk Maçında Karşı Karşıya Geldi

Bilecik ve Bayırköy belediyeleri, dostluk maçında karşı karşıya geldi. Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz maça ilişkin açıklamasında dostluk vurgusu yaptı.

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Belediyeler Dostluk Maçında Karşı Karşıya Geldi

Bilecik ve Bayırköy belediyeleri arasında düzenlenen maçta kazanan dostluk oldu.

Belediyeler arasında düzenlenen maçlar yoğun katılımla devam ediyor. Bilecik Belediye personelleri ve Bayırköy Belediye personellerinin karşı karşıya geldiği maçta kazanan dostluk oldu. Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, düzenlenen maç ile amaçlarının çevre belediyelerdeki arkadaşlarla tanışmak ve belediye çalışanları arasındaki birlik beraberliği sağlamak olduğunu belirtti.

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