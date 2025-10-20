Hatay’da Heyelan Otoyolu Kapattı

Hatay’da gece başlayan şiddetli yağış, sabah saatlerinde heyelana yol açtı. Toprakkale-İskenderun Otoyolu’nun Payas mevkii toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri bölgede temizlik ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay’da gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, sabah saatlerinde heyelana neden oldu. Şiddetli yağış sonucu Toprakkale-İskenderun Otoyolu’nun Payas mevkii, yola gelen toprak ve molozlar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı şiddetli yağış, özellikle kentin kıyı ilçelerinde etkili oldu. Payas’ta gece boyunca süren yağışlar, caddeleri göle çevirdi, derelerdeki su seviyesi ise taşkınlara yol açtı.

Heyelanın ardından Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Hatay’ın Payas ilçesinde meydana gelen aşırı yağış sonrasında yola gelen teresubat nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu’nun Payas-Dörtyol arası geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır” denildi.

Ekiplerin bölgede temizlik ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

