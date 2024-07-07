Hatay'da Dehşet! Su İçen Kediyi Aracıyla Ezdi, Arkasına Bile Bakmadı

Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde seyir halde ilerleyen bir araç, su içen kediyi ezerek üstünden geçti. Aracın ezmesiyle kedi hayatını kaybederken, sürücünün can çekişen hayvanı umursamadığı görüldü.

'KEDİYİ VETERİNERE GÖTÜRSE KURTULABİLİRDİ'

Olaya ilişkin konuşan Akasya Mahallesi Muhtarı Ramazan Çelik, “Burada evcil kedi, araç çarpması sonucu ezilerek ölmüştü. Bu konu hakkında mahalle sakinlerimiz ve sürücülerimizden canlılara karşı daha duyarlı olmamızı istiyoruz. Güvenlik kamerasında ise; kedi yolun kenarında beklerken araç hiç durmadan kediyi ezip geçiyor. Belki kediyi alıp veterinere götürseydi kedinin hayatı kurtulabilirdi. Sonuç olarak o da bir can. İnsanların hayvanlara karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Onlarında can taşıdıklarını düşünmeleri gerekiyor. Her canlıya yapılan iyilik sevaptır. Bu konuda insanlarımızın daha sevgili, şefkatli ve merhametli davranmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinin tepki gösterdiği olayda kedinin sahiplerinin araç sürücüsünün tespit edilmesi amacıyla şikayetçi oldukları öğrenildi.

Kaynak: İHA