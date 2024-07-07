Düğün Öncesi Yapılan Eğlencede Silahlar Konuştu: Damat Vuruldu

Erzurum'da damadın düğün eğlencesi kanlı bitti. Kurtuluş Mahallesi 8. Sanayi Sokak'ta düğünden bir gün önce damat için düzenlenen eğlenceden sonra tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine damat M.B. silahla vuruldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı damat M.B. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli M.G. polis ekiplerince Dadaşköy Mahallesi'nde yakalandı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA