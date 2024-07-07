Düğün Öncesi Yapılan Eğlencede Silahlar Konuştu: Damat Vuruldu

Erzurum'da düğünden bir gün önce yapılan eğlencede tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada damat vurularak yaralandı.

Düğün Öncesi Yapılan Eğlencede Silahlar Konuştu: Damat Vuruldu

Erzurum'da damadın düğün eğlencesi kanlı bitti. Kurtuluş Mahallesi 8. Sanayi Sokak'ta düğünden bir gün önce damat için düzenlenen eğlenceden sonra tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine damat M.B. silahla vuruldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı damat M.B. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli M.G. polis ekiplerince Dadaşköy Mahallesi'nde yakalandı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler
Erzurum
Şeflerin Sırrıymış; Kek Yaparken Eklenirse Kekin Balon Gibi Kabarmasını Sağlıyor... Şeflerin Sırrıymış; Kek Yaparken Eklenirse Kekin Balon Gibi Kabarmasını Sağlıyor...
Meteoroloji'den 14 İle Uyarı! Sağanak Yağış Fena Vuracak Sağanak Yağış Fena Vuracak
Marmara Denizi'nde Zehirli Tehlike: Bu Bölgelerde Baskın Hale Geldi Marmara Denizi'nde Zehirli Tehlike!
Kocaeli'de Vahşet! Denizde Parçalanmış Halde Ceset Bulundu Denizde Vahşet! Parçalanmış Ceset Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı
Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor
Meteoroloji'den 14 İle Uyarı! Sağanak Yağış Fena Vuracak Sağanak Yağış Fena Vuracak
En Düşük Emekli Maaşında Yeni İhtimal! İlk Kez Ortaya Çıktı: İşte '8 bin 17 TL' Detayı İlk Kez Ortaya Çıktı, İşte '8 bin 17 TL' Detayı
Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Skandal Paylaşım! Barış Alper Yılmaz'ı Hedef Aldı Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Skandal Paylaşım!