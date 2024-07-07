Kocaeli'de Vahşet! Denizde Parçalanmış Halde Ceset Bulundu

Kocaeli'de balıkçılar, bir erkeğin cansız bedenini parçalanmış halde buldu. Ceset, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kocaeli'de Vahşet! Denizde Parçalanmış Halde Ceset Bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Çalköy Seyrek Mahallesi’nde, arkadaşlarının ikazına rağmen gece denize giren Ferhat Y'den (45) bir süre sonra haber alınamadı. Arkadaşları ve yakınlarınca Ferhat Y'yi arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından su yüzeyinde bir erkek cesedi bulan balıkçılar, yüzü ve vücudu parçalanmış haldeki cesedi kıyıya çıkardı.

Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tekne pervanesinin çarpması sonucu parçalandığı değerlendirilen cesedin bacağındaki lekeden Ferhat Y'ye ait olabileceği bildirildi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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