Tasarruf Diyanet'e İşlemiyor: Takvimlere Yatırdığı Para Dudak Uçuklattı!

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi, 7 Mayıs 2024’te takvim bastıracağını duyurdu. Diyanet’in takvim bedeli bir yılda yüzde 40 artarken, 2018 yılından bu yana takvimlere ödenen miktar da 198 milyon 650 bin TL oldu. Takvimler için düzenlenen ihale 29 Mayıs 2024’te sonuçlandı ve yine İhlas Gazetecilik Şirketi ile 61 milyon 677 bin TL’lik sözleşme yapıldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; takvimlerin 3 milyon adedi blok takvim, 115 bini de çocuk takvimi olarak bastırılacak. Amerikan Bristol kağıdı ile parlak selefon, gofre ve varak da kullanılacak.

Diyanet’in bugüne kadar takvimlere ödediği tutar ise 200 milyon TL’ye dayandı. İşte 2018’den 2025’e Diyanet'in takvim masrafları...