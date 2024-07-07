Tasarruf Diyanet'e İşlemiyor: Takvimlere Yatırdığı Para Dudak Uçuklattı!
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı harcamalar tartışma yaratmaya devam ediyor. Başkanlığın 2025 yılı için 61 milyon 677 bin liraya 3 milyon 115 bin adet takvim bastıracağı ortaya çıktı. Diyanet’in bugüne kadar takvimlere ödediği tutar ise 200 milyon TL’ye dayandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi, 7 Mayıs 2024’te takvim bastıracağını duyurdu. Diyanet’in takvim bedeli bir yılda yüzde 40 artarken, 2018 yılından bu yana takvimlere ödenen miktar da 198 milyon 650 bin TL oldu. Takvimler için düzenlenen ihale 29 Mayıs 2024’te sonuçlandı ve yine İhlas Gazetecilik Şirketi ile 61 milyon 677 bin TL’lik sözleşme yapıldı.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; takvimlerin 3 milyon adedi blok takvim, 115 bini de çocuk takvimi olarak bastırılacak. Amerikan Bristol kağıdı ile parlak selefon, gofre ve varak da kullanılacak.
Diyanet’in bugüne kadar takvimlere ödediği tutar ise 200 milyon TL’ye dayandı. İşte 2018’den 2025’e Diyanet'in takvim masrafları...
- 2025 yılı: 61 milyon 677 bin TL
- 2024 yılı: 44 milyon 155 bin 125 TL
- 2023 yılı: 38 milyon 361 bin TL
- 2022 yılı: 18 milyon 091 bin 800 TL
- 2021 yılı: 10 milyon 690 bin 920 TL
- 2020 yılı: 9 milyon 881 bin 280 TL
- 2019 yılı: 8 milyon 561 bin 500 TL
- 2018 yılı: 7 milyon 231 bin 250 TL
Son Güncelleme: