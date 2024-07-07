Kahramanmaraş'ta Korkutan Deprem
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
7 Temmuz 2024 saat 00.03'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçülürken, deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 6, 2024
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/SS2oT8ej7h
07.07.2024, 00:03:23 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli