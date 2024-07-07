Kahramanmaraş'ta Korkutan Deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta Korkutan Deprem

Kahramanmaraş'ta 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7 Temmuz 2024 saat 00.03'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçülürken, deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.

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