Narkotimde Görevli Komiser Yardımcısı Hayatına Son Verdi

GERÇEK GÜNDEM ÖZEL

Polis intiharları bitmek bilmiyor. Bu akşam da İzmir Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotim biriminde komiser yardımcısı olarak görev yapan 38 yaşındaki Ersin Barış evinde intihar etti.

Ersin Barış İzmir’de görev yapıyordu. İki çocuk babasıydı. Kızı 11 yaşındaydı. Küçük oğlu ise 4. Oğluna iki yıl önce otizm teşhisi konulmuş ve tedavi görüyordu.

Barış bu akşam 19.00 sıralarında çocuklarının odasına geçti ve kendi silahıyla intihar etti etti. Eşi ilk beyanında ses duyması üzerine odaya koştuğunu ve eşinin intihar ettiğini gördüğünü aktardı.

Kaynak: Gerçek Gündem