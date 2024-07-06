EURO 2024 | İngiltere Yarı Final Biletini Penaltılarda Aldı

EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında İsviçre'yi penaltılarda deviren İngiltere, yarı final biletini kaptı. İngiltere yarı finalde Hollanda-Türkiye maçının kazananıyla eşleşecek.

EURO 2024 | İngiltere Yarı Final Biletini Penaltılarda Aldı

Almanya'nın ev sahipliğindeki EURO 2024'te çeyrek final karşılaşmasında İngiltere ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısının büyük bir bölümü de golsüz geçilirken 75'te skordaki denge bozuldu.

5 DAKİKADA 2 GOL

İsviçre'de Breel Embolo, kaydettiği golle takımını öne geçirdi.

Karşılaşmanın son bölümüne İsviçre'nin üstünlüğüyle girilirken Bukayo Saka, 80'de skora dengeyi getirdi.

90 dakikada eşitlik bozulmazken mücadele uzatmaya gitti.

EŞİTLİK UZATMALARDA DA BOZULMADI

İngiltere ile İsviçre arasında oynanan maçın ilk uzatma bölümünde gol sesi çıkmadı. İkinci uzatmada da denge bozulmadı ve mücadele penaltılara gitti.

PENALTILARDA FİŞİ ÇEKTİ

Penaltı atışları sonunda rakibini 5-3 mağlup eden İngiltere yarı finale yükseldi.

A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda'yı mağlup etmesi halinde İngiltere ile karşılaşacak.

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