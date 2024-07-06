U22 Kadın Milli Takımımız, Avrupa Üçüncüsü Oldu

Avrupa 22 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-0 mağlup eden millilerimiz, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

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U22 Kadın Milli Takımımız, Avrupa Üçüncüsü Oldu

Avrupa 22 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Milli Takımı, 3'üncülük maçında karşılaştığı Polonya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlılar, İtalya'nın Lecce kentinde oynanan karşılaşmayı 25-16, 25-23 ve 25-17'lik setlerle kazanarak Avrupa 3'üncüsü oldu.

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Kadın Voleybol
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