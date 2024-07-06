EURO 2024'e Veda Ettik... Her Şey İçin Teşekkürler Çocuklar | Hollanda 2-1 Türkiye

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın 35'nci dakikasında Samet Akaydin'in golüyle ilk yarıyı önde kapatan milli takımımız, ikinci yarıda 56'ncı dakikada Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşla 2'nci gole çok yaklaşsa da direği geçemedi.

70'nci dakikada de Vrij'in golüyle beraberliği yakalayan Hollanda, golden kısa bir süre sonra 76'ncı dakikada kaydettiği 2'nci golle öne geçti.

A Milli Takımımız, maçın son dakikalarında etkili ataklarla gole yaklaşsa da beraberliği yakalayamadı ve turnuvaya veda etti.

Hollanda'nın EURO 2024 yarı finaldeki rakibi ise İngiltere oldu.

TARTIŞMALI HAKEM KARARLARI MAÇA DAMGA VURDU!

30. dakikada ceza sahası yakınında sağ çaprazda yaşanan ikili mücadele sırasında Xavi Simons, Mert Müldür'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca Clement Turpin tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Milli oyuncularımız bu sert hareket sonrası kırmızı kart itirazlarında bulundu ancak VAR'dan bu karar çıkmadı.

SAMET'İN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİK

35. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Arda Güler'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Samet Akaydin, arka direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Bart Verbruggen'in yanından ağlarla buluşturdu ve Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.

ARDA İLE İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTIK

56. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Arda Güler, ceza sahası dışında kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda Ake'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem serbest vuruş kararı verdi. Frikikte topun başına geçen Arda'nın yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı gitti.

70'TE BERABERLİĞİ YAKALADILAR

70. dakikada Hollanda beraberliği yakaladı. Depay'ın kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda arka direğe ortaladığı topa Weghorst vuruşunu yaptı. Kaleci Mert Günok, direk dibinde müdahale ederek topu kornere çeldi. Depay, sağ kanattan paslaşarak kullanılan kornerde topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Boş durumda iyi yükselen De Vrij'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

SADECE 6 DAKİKA SONRA ÖNE GEÇTİLER

76. dakikada Hollanda öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Dumfries, kaleye paralel şekilde yerden tehlikeli bir pas gönderdi. Arka direkte Gakpo ile mücadele eden Mert Müldür'ün ters vuruşuyla top filelerle buluştu: 2-1

SON DAKİKALAR NEFES KESTİ

85. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Ceza sahasında kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak De Vrij'a çarparak kornere gitti.

89. dakikada Frimpong'un kafayla indirdiği top, Gakpo'nun önünde kaldı. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gakpo'nun vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Türkiye beraberlik şansından yararlanamadı. Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasına Semih Kılıçsoy'un diziyle yaptığı vuruşta, kaleci Verbruggen topu güçlükle de olsa çelmeyi başardı.

Hollanda, karşılaşmayı 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi ve İngiltere'nin rakibi oldu. Türkiye ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.