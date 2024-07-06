Almanya'da Türk Taraftarlar Gözaltına Alındı!

EURO 2024 çeyrek finalindeki Hollanda-Türkiye maçı öncesi Alman polisi, bazı Türk taraftarları gözaltına aldı.

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Almanya'da Türk Taraftarlar Gözaltına Alındı!

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile Türkiye takımları, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak. Türk taraftarlar maç öncesi Berlin sokaklarında milli takıma destek verdi.

Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bazı Türk taraftarları gözaltına aldı.

Berlin Polis Departmanı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

'SİYASİ MESAJLAR NEDENİYLE...'

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türk taraftar yürüyüşü, devam eden siyasi mesajlar nedeniyle durduruldu. Taraftar otobüsü dışarı çıkarıldı ve taraftar yürüyüşü sonlandırıldı. Türk taraftarların maç için biletleri varsa anonslar ile birlikte bireysel olarak stadyuma gitmeleri istendi."

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