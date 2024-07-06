İstanbul'da Yaşayanlar Dikkat: Yarın Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak

İstanbul'da yarın yapılacak olan "Bizim Sokak Etkinliği" nedeniyle saat 15.00 ile 19.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar belli oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağloı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

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İstanbul'da Yaşayanlar Dikkat: Yarın Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yarın Şişli’de gerçekleşecek etkinlik sebebiyle 15.00 ile 19.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

KAPATILACAK YOLLAR

Açıklamada kapatılacak yollar Yayla Mahallesi Talimhane Sokak-Koranti Sokak arası, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Gürsel Sokak-Kuruçay Caddesi arası, Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak-Şahap Sokak arası ve İnönü Mahallesi Papa Roncalli Sokak-Cebel Sokak-Satırcı Sokak olarak belirtildi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Alternatif güzergahlar ise Ecza Sokak, Yay Meydanı Caddesi, Sebahattin Delice Sokak, Fevzi Çakmak Caddesi, Ercan Sokak, Çamözü Sokak, Şahap Sokak, Savaş Sokak, Çobanlıoğlu Sokak, Seymen Sokak, Baruthane Caddesi, Babil Sokak ve Harbiye Çayırı Sokak, Cebel Topu Sokak olarak duyuruldu.

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