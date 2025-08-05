Hatay'da Aksiyon Filmlerini Aratmayan Olay: Polis Kovalamacası Dere Yatağında Bitti

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Hatay'ın Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde gece saatlerinde, ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle Mehmet Aslan Caddesi'nde drift yapmaya başladı. Sürücü, çevreye rahatsızlık verdiği için kendisini uyaran kişileri de bıçakla tehdit etti.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisleri gören sürücü, otomobiline binerek kaçmaya başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, takip esnasında direksiyon kontrolünü kaybederek otomobiliyle dere yatağına düştü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

Diğer yandan, sürücünün otomobiliyle drift yaptığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA