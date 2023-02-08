Hatay’a giden Yunan ekibinin lideri: Şehirde kaos var, yabancı yardım için bir koordinasyon yok

Türkiye’ye gelen 21 kişilik Yunan arama kurtarma ekibinin lideri Lekkas, Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarını Yunan medyasına değerlendirerek “Şehirde kaos var, yabancı yardım için koordinasyon yok. Şartlar çok kötü, şehirde resmi bir koordinasyon merkezi yok" dedi.

Son Güncelleme:
Hatay’a giden Yunan ekibinin lideri: Şehirde kaos var, yabancı yardım için bir koordinasyon yok

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gelen Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi'nin (EMAK) Komutanı Efthimios Lekkas, Yunan kanalı Mega TV'ye açıklamada bulundu. 

Bugün Hatay’daki çalışmaların ardından yayına katılan Lekkas, Türkiye’deki koşullara ilişkin olarak “Şartlar çok kötü. Yabancı yardım için herhangi bir koordinasyon yok. Şehirde ve sokaklarda kaos var. İlk başta nereye gideceğimize dair bazı kontaklarımız vardı. Çok zor, resmi bir koordinasyon merkezi yok” dedi. 

Serbesiyet'te yer alan habere göre, Yunan arama kurtarma ekibi, bir hafta boyunca kalmak ve çalışmalara katılmak için Türkiye’ye geldi, Hatay’daki şehir merkezinde bir kamp kurdu. Türk yetkililer ekibe iki minibüs ve yakıt verdi. Lekkas ihtiyaç olması durumunda daha uzun süre de kalabileceklerini açıkladı

Son Güncelleme:
Depremzedelerin yardımlaştığı Twitter'a kısıtlama getirildi Depremzedelerin yardımlaştığı Twitter'a kısıtlama getirildi
Sinan Ateş'i öldüren tetikçi tutuklandı Sinan Ateş'i öldüren tetikçi tutuklandı
Acun Ilıcalı duyarsız kalamadı. Deprem bölgesine rekor yardım Acun Ilıcalı duyarsız kalamadı. Deprem bölgesine rekor yardım
FOX TV'deki Yasak Elma yayın akışından çıkarıldı FOX TV'deki Yasak Elma yayın akışından çıkarıldı
ÇOK OKUNANLAR
10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası 10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası
Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara
Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı! Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı!
Aslan kostümü, fantezi gecelik... Yardım kolilerinden çıkanlar pes dedirtti Aslan kostümü, fantezi gecelik... Yardım kolilerinden çıkanlar pes dedirtti
Yaraları hep birlikte saracağız: Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim? Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim?