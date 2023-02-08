Sinan Ateş'i öldüren tetikçi tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan tetikçi Eray Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Özyağcı, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

TUTUKLANDI

Eray Özyağcı, soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcıvekiline ifadesini verdi.

İfade işlemleri tamamlanan Eray Özyağcı, tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da 30 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ateş'in katil zanlısı Özyağcı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 6 Şubat'ta hudut birlikleri tarafından yakalanmış, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince askeri birlikten teslim alınarak Ankara'ya getirilmişti.

Sinan Ateş (38), arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Son olarak soruşturma kapsamında MHP’yle yakın bağlantıları bulunan Avukat Serdar Öktem ile gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel daha önce tutuklanmıştı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 18'e ulaşmıştı.

Kaynak: İHA