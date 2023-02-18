Hatay Valisi patrondan emir aldı, bakanlık personelini kovdu: Antakya'nın yıkılmayan tek hastanesinde gönüllü sağlık emekçilerine patronlardan saldırı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya'daki yıkılmayan tek hastane Özel Mozaik Hastanesi'nde gönüllü sağlık emekçilerine hastane patronu tarafından uygulanan mobing, bugün kavgaya dönüştü.

Serhat Yılmaz Serhat Yılmaz
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Hatay Valisi patrondan emir aldı, bakanlık personelini kovdu: Antakya'nın yıkılmayan tek hastanesinde gönüllü sağlık emekçilerine patronlardan saldırı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 kentte büyük yıkıma neden oldu. 

Depremin en fazla etkilendiği kentlerden Hatay'da ise adeta bir insanlık dramı yaşandı. Kamu binaları, hastaneler deprem ile birlikte yıkılırken; iktidarın yetersiz müdahalesi binlerce insanın ölümüyle sonuçlandı. 

SAĞLIKÇILARIN DESTEK ÇAĞRISIYLA GÖNÜLLÜLER HASTANEYE GİTTİ 

Antakya'nın yıkılmayan tek hastanesi ise Özel Mozaik Hastanesi oldu. 

Depremin ilk günlerinde yaşanan yönetememe durumu büyük tepkiye neden olurken; hastanede çalışan sağlık emekçileri, yetersiz personel ve destek nedeniyle tepki göstererek Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu. 

Çağrının ardından Sağlık Bakanlığı gönüllü sağlıkçıları hastaneye gönderdi.  

PATRONLARDAN GÖNÜLLÜ SAĞLIKÇILAR MOBİNG

Gönüllü sağlık emekçilerinin hastanede çalışmaya başladığı andan itibaren patronların huzursuzluğu olduğu öğrenilirken; bir süre sonra patronlar Hatay Valiliği'ne bakanlığı şikayet etti. 

Patrondan talimat alan valinin sağlık emekçilerine "Burayı sahiplendiniz mi? Gidin buradan" dediği ve patronun gönüllülere mobing yapmaya başladığı da gelen bilgiler arasında. 

MOBİNG NEDENİYLE TERK ETTİLER

Artan mobing ile birlikte birçok sağlık emekçisi hastaneden ayrılırken; bugün sağlık emekçilerine hastaneyi boşaltmalarını söyleyen patrona emekçiler tepki gösterdi.

Gerginlik kavgaya dönüştü. 

Kavga kameralara şöyle yansıdı: 

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI 

Konuya ilişkin henüz hastane yönetimi ve bakanlık tarafından bir açıklama yapılmadı. 

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Hatay Deprem Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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