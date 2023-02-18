24 kişi 'depremlere ilişkin provokatif paylaşımlar' gerekçesiyle tutuklandı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde on binlerce yurttaş hayatını kaybetmiş, depremden sonra sosyal medya paylaşımları nedeniyle birçok kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

24 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, ‘sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan’ 771 hesap yöneticisinin tespit edildiğini belirten bir açıklama yaptı.

EGM açıklamada “395’i hakkında adli işlem başlatıldı. 127 kişi gözaltına alındı, 24’ü tutuklandı” ifadeleri kullandı.