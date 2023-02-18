Deprem riski: İstanbul'da onlarca okul boşaltılıyor

İstanbul Valiliği, riskli 93 okul ve eğitim kurumunun boşaltılacağını açıkladı. Okulların arasında tarihi Pertevniyal ve Vefa liselerin de olduğu öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir" denildi.