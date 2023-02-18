Deprem bölgesinde salgın riski var mı? Bakan Koca son durumu açıkladı

Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi çevresine kurulan sahra hastanesini ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgelerinde salgın hastalığın ciddi sorunlar oluşturabileceğini söyleyen Koca, gerekli tedbirlerini alındığını belirtti.

"RİSKLER KONTROL ALTINDA"

Bakan Fahrettin Koca, şunları söyledi:

Suyun sağlıklı olması halk sağlığının başta gelen şartlardandır. Bakanlığımızca şebeke suyunun gittiği yerlerle birlikte bin 181 noktada klor ölçümü yapılmıştır. Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır. Sarılık, grip gibi hastalıklar günlük olarak takip edilmekte. 1483 kişide döküntülü hastalıklara, 61 bin 880 kişide grip benzeri hastalıklara rastlanmış ve tedavilerine başlanmıştır. Bu tehdit edici değildir, tedavilerine başlanmıştır. Tetanos hastalığına karşı gerekli aşı yapılmaktadır. Yüreklerdeki yıkımı bilmek mümkün değil, bu şehirlerin insanı bir travma yaşıyor. Bu şehirlerde insan ruhu hasar gördü. Bu acı günlerde yaşanan sevinçlerden de bahsetmek isterim. Afet bölgesinde 6 bin 447 bebek dünyaya geldi. Onlara hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Gerekli sağlık hizmeti aksatılmaksızın verilmektedir.