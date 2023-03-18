Hatay Valiliği'nden 'bölgede büyük bir salgının başladığı' yönündeki iddialara ilişkin açıklama

Hatay Valiliği, kentte büyük bir salgının başladığına yönelik iddiaları yalanladı. Valiliğin açıklamasında "Bir salgın söz konusu değildir" denildi.

Son Güncelleme:
Hatay Valiliği'nden 'bölgede büyük bir salgının başladığı' yönündeki iddialara ilişkin açıklama

Hatay Valiliği, bölgede büyük bir salgının başladığı yönündeki iddiaları yalanladı. Valilikten yapılan açıklamada, “Hatay il düzeyinde vaka sayıları geçen yıl sayıları ile benzer düzeydedir. Bir salgın söz konusu değildir" denildi.

Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada son günlerde, bölgede salgın hastalık olduğuna dair olan iddialar yalanlandı.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, uzman ekiplerce şahit numuneler düzenli olarak alınmakta ve bu numuneler frigolu araçlarda 3 gün boyunca muhafaza edilmektedir. Hatay il düzeyinde vaka sayıları geçen yıl sayıları ile benzer düzeydedir. Bir salgın söz konusu değildir. Bu bilgiler ışığında, bazı basın yayın organlarında yer alan 'bölgede büyük bir salgın olduğuna' dair iddialar gerçek dışı ve yalandır. Bu tür yalan haberler, deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi ve afetzedelerimizin ihtiyaçlarının ivedi bir şekilde karşılanması için tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin iyi niyetli ve özverili çalışmalarına gölge düşürmeyi amaçlayan provokatif bir nitelik taşımaktadır. İlgililer hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır." 

Etiketler
Deprem Hatay
Son Güncelleme:
Onlarla arkadaş ve asla sevgili olunmaz! Hayatı zindan ederler- En kıskanç 3 burç Onlarla arkadaş ve asla sevgili olunmaz! Hayatı zindan ederler- En kıskanç 3 burç
Bakan Koca'dan, Şanlıurfa için 'su' uyarısı! Bakan Koca'dan, Şanlıurfa için 'su' uyarısı!
Asırlar önceki deprem: Kahramanmaraş'taki fay aynı yerden kırılmış Kahramanmaraş'taki fay aynı yerden kırılmış
FOX'un ekran yüzünü kapmıştı! 2 yeni transfer iddiası FOX'un ekran yüzünü kapmıştı! 2 yeni transfer iddiası
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul seçimini doğru tahmin eden şirketten son anket: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkacak tablo! İstanbul seçimini doğru tahmin eden şirketten son anket: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkacak tablo!
İslam Memiş, yükselişin ardından gram altın sahiplerini uyardı: Sakın bu tuzağa düşmeyin İslam Memiş, yükselişin ardından gram altın sahiplerini uyardı
Mart ayında kar sürprizi: İstanbul'un kapısına dayandı! Mart ayında kar sürprizi: İstanbul'un kapısına dayandı!
'7,2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz' diyerek uyardı: Naci Görür zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı '7,2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz' diyerek uyardı: Naci Görür zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı
Selçuk Geçer, doları olanlara seslendi: 'Dört gün sonra ters köşe olacaksınız' Selçuk Geçer, doları olanlara seslendi: 'Dört gün sonra ters köşe olacaksınız'