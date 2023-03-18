Bakan Koca'dan, Şanlıurfa için 'su' uyarısı!

Şanlıurfa’da sağanak yağışın ardından sel etkili oldu. Sel sonrası can kayıpları yaşanırken, birçok noktayı su bastı.

Yaşanan selin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, içme suyu uyarısında bulundu.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da, şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır."

Kaynak: Gerçek Gündem