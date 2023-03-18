Çapa Tıp'ın yeni kampüsünde ödenek bitti inşaat durdu: 2023'te bitirilecekti

Çapa Tıp Fakültesi’nin yeni kampus inşaatının durma noktasına geldiği ortaya çıktı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Fakültenin yeni binasının inşaatı yıllardır bitirilemiyor. Çünkü ödenek durdu" diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi’nin Hasdal’daki yeni kampüsünün inşaatı, 2023’te bitirileceği söylenmesine rağmen ilerlemiyor.

Birgün'de yer alan habere göre, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İÜ Çapa Tıp Fakültesi’nin taşınacağı Hasdal’daki yeni kampüs inşaatının neredeyse durma noktasına geldiğini belirterek, “Mevcut fakülte binaları deprem riski ile karşı karşıya ancak, fakültenin yeni binasının inşaatı yıllardır bitirilemiyor. Çünkü ödenek durdu” iddiasında bulundu.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

CHP’li Emir, binalarında çatlaklar oluşan ve deprem riski nedeniyle taşınması gündeme gelen İÜ Tıp Fakültesi’nin son durumuna ilişkin TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle önerge sunan Emir, Tıp Fakültesi’nin yeni binası için 2017’de yeni bir proje başlatıldığını söyledi. Sağlık Bakanı Koca’nın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada “Çapa’nın Hasdal Kampüsü inşaatı hızlandırılıp faaliyete geçirilecek” dediğini de anımsatan Emir, buna karşın yeni inşaata yönelik ödeneğin durduğu iddiasında bulundu.

Emir, şu ifadeleri kullandı: “İÜ Çapa Tıp Fakültesi’nin Hasdal’a taşınması 2017 yılında planlanmış ve arazi tahsisi yapılmıştı. İnşaat projesi de 2020 yılında hazırlandı ve aynı yıl inşaata başlandı. İnşaat ihalesi de yine tanıdık isimlerden birine, Kolin İnşaat’a verildi. İhale yapıldığında hastanenin acil poliklinikler ve yoğun bakım ünitelerinin yer alacağı ilk etabının 2023 yılında bitirileceği açıklanmıştı. İkinci etapla birlikte projeninin tamamı da 2025 yılında bitirilecekti. Ancak, şu an itibariyle hastanenin kaba inşaatının dahi bitirilemediğini görüyoruz. Ve neredeyse inşaat durma noktasına geldi. Çünkü, ödenek durma noktasına geldi. Bakanlık ödenek tahsis edemeyince inşaat da ilerleyemiyor. Üstelik, bitmeyen kaba inşaat için firmaya ödeme yapıldığı iddiaları da bize ulaşıyor. Bakanlık, bu iddialara da açıklık getirmeli. Bir yandan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi binaları deprem riskiyle karşı karşıya ve taşınmaları gerekiyor. Ancak, yıllar önce başlanan inşaat şu anda neredeyse ilerlemiyor. Şehir hastaneleri için bir çırpıda milyarlarca TL’lik kaynaklar aktaran iktidar, söz konusu kamu hastaneleri olunca kaynak bulamıyor. Çünkü burada rant olmadığını biliyorlar.”